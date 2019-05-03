СМИ: «Атлетико» начал переговоры по трансферу Отаменди

Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец! Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.

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«Овечкин мог бы стать великим фигуристом» Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».

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Николай Прохоркин: Доказывать мне ничего не надо, просто хочу играть! Нападающий СКА Николай Прохоркин дал большое интервью «Советскому спорту».

Что и откуда достал Эмери? И почему «Арсенал» выиграл? Главное — о первых полуфиналах Лиги Европы А вообще четверка английских клубов одержала всего лишь одну победу в первых полуфинальных матчах еврокубков.

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