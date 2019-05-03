СМИ: «Атлетико» начал переговоры по трансферу Отаменди - Советский спорт
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03 мая 2019 18:28ФутболГичунцев Артур

СМИ: «Атлетико» начал переговоры по трансферу Отаменди

Ранее аргентинец выступал за «Валенсию».

Защитник «Манчестер Сити» Николас Отаменди хочет покинуть английский клуб в летнее межсезонье.

Как сообщает Marca, им интересуется мадридский «Атлетико», который уже начал переговоры по трансферу игрока.

Отмечается, что таким образом, столичный клуб хочет заменить Диего Година. Последний, как пишет пресса, окажется перейдет в миланский «Интер».

В текущем сезоне Отаменди провел в составе «Манчестер Сити» 32 матча, забил один гол и отдал один голевой пас. Его контракт в силе до 2022 года.

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