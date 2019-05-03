Источник: Адриано и Боккетти не помогут «Спартаку» в матче с «Уралом» Встреча состоится завтра, 4 мая и пройдет в Екатеринбурге.

По информации агентства «РИА Новости», форвард московского «Спартака» Луис Адриано, а также защитник красно-белых Сальваторе Боккетти не сыграют против «Урала» в 27-м туре РПЛ.

Согласно источнику, столичный клуб вылетел на игру без этих футболистов.

На данный момент «Спартак» занимает 5-е место таблице РПЛ, набрав 40 очков. «Урал», в активе которого 33 балла, расположился на 11-й позиции.