Иван Ракитич: Не хочу играть в другой команде. Надеюсь, руководство смотрит на ситуацию также - Советский спорт
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03 мая 2019 20:16ФутболГичунцев Артур

Иван Ракитич: Не хочу играть в другой команде. Надеюсь, руководство смотрит на ситуацию также

Ранее сообщалось, что клуб не собирается предлагать 31-летнему игроку новое соглашение.

Хавбек «Барселоны» Иван Ракитич заявил о желании остаться в команде, несмотря на все слухи об интересе европейских клубов.

«Не хочу играть в другой команде. Надеюсь, руководство, тренерский штаб, а также болельщики, смотрят на эту ситуацию также», – цитирует хорватского полузащитника MEN.

В текущем сезоне 31-летний Ракитич провел во всех турнирах 51 матч, забил 5 голов и отдал 9 голевых передач, а его контракт в силе до 2021 года.

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