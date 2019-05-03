Иван Ракитич: Не хочу играть в другой команде. Надеюсь, руководство смотрит на ситуацию также Ранее сообщалось, что клуб не собирается предлагать 31-летнему игроку новое соглашение.

Хавбек «Барселоны» Иван Ракитич заявил о желании остаться в команде, несмотря на все слухи об интересе европейских клубов.

«Не хочу играть в другой команде. Надеюсь, руководство, тренерский штаб, а также болельщики, смотрят на эту ситуацию также», – цитирует хорватского полузащитника MEN.

В текущем сезоне 31-летний Ракитич провел во всех турнирах 51 матч, забил 5 голов и отдал 9 голевых передач, а его контракт в силе до 2021 года.