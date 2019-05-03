Хорен Байрамян: «Рубин» даст бой каждому сопернику - Советский спорт
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03 мая 2019 20:34ФутболГичунцев Артур

Хорен Байрамян: «Рубин» даст бой каждому сопернику

Казанский клуб одержал первую победу за последние восемь матчей в рамках РПЛ.

Полузащитник «Рубина» Хорен Байрамян поделился мыслями после победы над «Оренбургом» в 27-м туре РПЛ (2:0).

«В два мяча выиграли, давно не побеждали. Не скажу, что сильно давило, но все равно мы между собой общались, знали, что давно не выигрывали. Слава богу, мы работали, мы старались. Очень рады, что дома при своих болельщиках нам удалось выиграть. Сегодня народу было больше, чем обычно, поэтому мы все рады. Все знают, как «Рубин» играет, у нас есть определенная тактика, строго от обороны играем. Тренер ставит дисциплину на первое место, а впереди сегодня я и Полоз играли, а Башкиров нам помогал. Если на нашем месте кто-то другой играет, мы стараемся как-то импровизировать. Я думаю, у любой команды так, впереди что-то нестандартное придумывать. Сегодня не скажу, что мы, как мировые звезды, обыграли двоих-троих и забили. Просто получилось сыграть остро, нам это вознаградилось, удача была на нашей стороне.

Был ли пенальти? Наверное, вам лучше видно с повторов. Я видел, что бью по воротам, сначала мяч попал в руку, а потом, наверное, в грудь, поэтому центральный защитник «Оренбурга» много спорил, но мне показалось, что в руку попал мяч. Вы же видели, были игры, где мы играли вничью, но заслуживали победу. Допустим, игра с «Енисеем» или дома против Тулы, хоть мы и сыграли 0:0, но мне кажется, команда выглядела более достойно, чем соперник. Сегодня же мы работали и старались, удача улыбнулась нам, мы выиграли. Конечно, эмоции хорошие, двигаемся дальше. Теперь нам никого не надо бояться, идти вперед и побеждать дальше.

У нас не будет какой-то цели помешать «Краснодару» или «Локомотиву», хорошо, что у нас есть игры с такими соперниками, нам всегда хочется показать себя на фоне игроков сборной. Я думаю, мы дадим бой каждому сопернику», – цитирует игрока Sport24.ru.

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