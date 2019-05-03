Евгений Башкиров: «Рубин» победил «Оренбург» за счет терпения и характера

Хавбек «Рубина» Евгений Башкиров дал комментарий после матча с «Оренбургом» в 27-м туре РПЛ (2:0).
«Я доволен. Победить, мне кажется, удалось за счет командных действий, за счет терпения и характера.
Гол не засчитали на меня? Уже в курсе, не имеет значения (после окончания игры РПЛ сообщила о том, что гол все-таки записали на Башкирова). Сказалась напористость всей команды. Мне кажется, мы очень хотели забить, чтобы переломить ход игры, потому что немножко от обороны играли первые минут тридцать. Забили, и это дало порыв, на второй тайм в том числе, а второй гол стал очень важным.
Что касается того, был ли пенальти, то я эпизод не видел», – цитирует игрока Sport24.ru.
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