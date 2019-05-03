Месси, Суарес, Пике и Ракитич не сыграют с «Сельтой» - Советский спорт
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03 мая 2019 23:20ФутболГичунцев Артур

Месси, Суарес, Пике и Ракитич не сыграют с «Сельтой»

Ранее команда обыграла «Ливерпуль» в первом матче ½ финала Лиги чемпионов – 3:0.

Тренерский штаб «Барселоны» во главе с Эрнесто Вальверде предоставил дополнительный выходной лидерам каталонского клуба.

Как сообщает пресс-служба сине-гранатовых, матч 36-го тура испанской примеры против «Сельты» пропустят Лионель Месси, Луис Суарес, Жерар Пике и Серхи Роберто. Также из-за дисквалификации не сыграют Иван Ракитич и Серхио Бускетс.

Добавим, что в этом сезоне «Барселона» досрочно стала чемпионом страны. Ее матч с «Сельтой» состоится завтра, 4 мая.

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