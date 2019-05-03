Месси, Суарес, Пике и Ракитич не сыграют с «Сельтой»

Тренерский штаб «Барселоны» во главе с Эрнесто Вальверде предоставил дополнительный выходной лидерам каталонского клуба.
Как сообщает пресс-служба сине-гранатовых, матч 36-го тура испанской примеры против «Сельты» пропустят Лионель Месси, Луис Суарес, Жерар Пике и Серхи Роберто. Также из-за дисквалификации не сыграют Иван Ракитич и Серхио Бускетс.
Добавим, что в этом сезоне «Барселона» досрочно стала чемпионом страны. Ее матч с «Сельтой» состоится завтра, 4 мая.
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику. Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей. «Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA. Малкин, соберись! Из-за его удалений сборная России получила четыре гола из шестиСборная России уступила «Тре Крунур» 4:6 в вынесенном матче Чешских хоккейных игр. Разочаровали те, на кого мы смотрели с надеждой. Дождались Знарка, но не дождались БыковаОдна живая легенда в КХЛ вернулась, вторая остановилась на полпути. Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена. Поражение от шведов? Не парьтесь! Но вот что делать с игрой в неравных составах?Евротур давно пора сжечь на какой-нибудь свалке. В самом деле, в культурном мире хоккейных экспертов уже давно не осталось ни одного человека, которые созерцают и рвут на себе остатки волос во время просмотра этого искрометного соревнования. Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее? Вячеслав Василевский: Исмаилов будет похож на красочную новогоднюю елку после боя со мнойИзвестный российский боец накануне поединка в рамках ACA 95 против Магомеда Исмаилова поделился мнением о сопернике, поражении Альберту Дураеву и признался, что планирует попробовать свои силы в заокеанской лиге. Что и откуда достал Эмери? И почему «Арсенал» выиграл? Главное — о первых полуфиналах Лиги ЕвропыА вообще четверка английских клубов одержала всего лишь одну победу в первых полуфинальных матчах еврокубков. Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу. Два лучших средневеса проведут бой. Речь не про ГоловкинаВ ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе состоится объединительный бой между чемпионом мира по версиям WBA и WBC мексиканцем Саулем Альваресом и обладателем пояса IBF американцем Дэниэлом Джейкобсом. Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. Его зовут Никита. Что нужно знать о нашем парне, идущем на драфт НБАНа днях в НБА закончился прием заявок на драфт-2019, который состоится 20 июня в Нью-Йорке. Единственным россиянином, которые примет в нем участие, является 18-летний защитник «Автодора» Никита Михайловский. Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде. Панарин забил спорный гол. Но «Коламбус» все равно проиграл«Бостон» и «Колорадо» сравняли счет в своих сериях. Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри. Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 27-го тура РПЛКогда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги. Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова. Печальная судьба аутсайдеров. Что ждет «Енисей» и «Анжи» в случае вылета?Уже в 27-м туре красноярский клуб может оформить вылет из РПЛ. А вскоре за ним наверняка последуют и махачкалинцы. Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года? Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2. Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. «Каролина» потеряла пять важных игроков. Это не мешает ей уничтожать «Айлендерс»Лазарет «Каролины» заполнен под завязку. Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте. «Зенит» может стать чемпионом в самолете! Все интриги 27-го тура РПЛПитерский клуб пожалует в гости к «Ахмату», «Локомотив» - к «Арсеналу», а ЦСКА и «Динамо» проведут заключительное в сезоне столичное дерби. Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. Антон, разберись с заморским стервецом! А я приготовлю хинкали. Колонка Отара КушанашвилиКолумнист «Советского спорта» Отара Кушанашвили о предстоящем турнире ММА в Челябинске.