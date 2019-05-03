Неманья Матич: Де Хеа будет на вершине в ближайшие несколько лет, и это не изменится Испанец подвергся критике после пропущенного гола в матче с «Барселоной».

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич встал на защиту своего партнера по команде – голкипера Давида де Хеа.

«Нет игроков, которые не допускают ошибки, однако, ошибки вратарей обсуждают куда больше. Особенно, если речь идет об одном из лучших голкиперов в мире.

Уверен, вся эта ситуация не скажется на его карьере. Де Хеа не читает газет. Он будет на вершине в ближайшие несколько лет, и это не изменится», – цитирует Матича Sky Sports.

В текущем сезоне 28-летний вратарь провел во всех турнирах 45 матчей, пропустил 60 голов и 10 раз оставлял ворота «сухими».