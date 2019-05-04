СМИ: «Челси» и «Бавария» проявляют интерес к Тухелю - Советский спорт
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04 мая 2019 09:09ФутболГичунцев Артур

СМИ: «Челси» и «Бавария» проявляют интерес к Тухелю

Ранее сообщалось, что немецкий специалист может покинуть чемпионат Франции.

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель попал в сферу интересов «Челси» и мюнхенской «Баварии», сообщает RMC.

Согласно источнику, оба клуба готовы начать переговоры с наставником, если он будет уволить из столичного клуба.

Отмечается, что англичане также рассматривают вариант с приглашением главного тренера «Аякса» Эрика тен Хага.

Ранее Тухель заявил, что не планирует покидать «ПСЖ» и хочет продолжить работу с командой.

Добавим, что до переезда в лигу 1 немецкий специалист работал с дортмундской «Боруссией».

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