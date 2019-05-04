СМИ: «Челси» и «Бавария» проявляют интерес к Тухелю

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель попал в сферу интересов «Челси» и мюнхенской «Баварии», сообщает RMC.
Согласно источнику, оба клуба готовы начать переговоры с наставником, если он будет уволить из столичного клуба.
Отмечается, что англичане также рассматривают вариант с приглашением главного тренера «Аякса» Эрика тен Хага.
Ранее Тухель заявил, что не планирует покидать «ПСЖ» и хочет продолжить работу с командой.
Добавим, что до переезда в лигу 1 немецкий специалист работал с дортмундской «Боруссией».
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