Источник: Куртуа будет основным голкипером «Реала», Навас покинет клуб

Голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас покинет исанский клуб в летнее межсезонье, сообщает AS.
По информации источника, основным вратарем «бланкос» станет бельгиец Тибо Куртуа. Ему уже сообщили об этом представители «Реала».
Отмечается, что причиной такого решения послужило решение Наваса, который ранее заявлял, что не готов оставаться в команде в роли второго голкипера.
В текущем сезоне Куртуа провел 33 матча, пропустил 43 гола и 10 раз оставлял ворота «сухими». Что касается Наваса, то в его активе 20 матчей, 19 пропущенных голов и 7 «сухих» матчей.
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