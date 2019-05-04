Оле-Гуннар Сульшер: Де Хеа полон решимости проявить себя передо мной и болельщиками «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер высказался в адрес голкипера «красных дьяволов» Давида де Хеа.
«Давид – отличный вратарь. Он силен психологически. Конечно, про него много писали в газетах в последние несколько недель, но такое случается.
Де Хеа полон решимости проявить себя передо мной и болельщиками клуба. Мы поддерживаем его.
Он один из лучших голкиперов в мире, а для меня – самый лучший», – приводит слова Сульшера «Газета.Ru» со ссылкой на Sky Sports.
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