СМИ: Инсинье продлит контракт с «Наполи» - Советский спорт
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04 мая 2019 11:41ФутболГичунцев Артур

СМИ: Инсинье продлит контракт с «Наполи»

Ранее сообщалось, что футболист не ладит с главным тренером команды Карло Анчелотти.

Форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье договорился с руководством клуба о продлении контракта. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Согласно источнику, его соглашение будет рассчитано до 2024 года. Отмечается, что в контракте не будет пункта о сумме отступных.

В нынешнем сезоне 27-летний Инсинье провел 38 матчей, забил 13 голов и отдал 7 голевых передач.

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