СМИ: Инсинье продлит контракт с «Наполи»

Форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье договорился с руководством клуба о продлении контракта. Об этом сообщает Sky Sport Italia.
Согласно источнику, его соглашение будет рассчитано до 2024 года. Отмечается, что в контракте не будет пункта о сумме отступных.
В нынешнем сезоне 27-летний Инсинье провел 38 матчей, забил 13 голов и отдал 7 голевых передач.
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