Источник: Хави начнет тренерскую карьеру в футбольном клубе «Аль-Садд»

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави Эрнандес объявил о завершении карьеры по окончании сезона.
По информации AS, 39-летний хавбек станет новым главным тренером «Аль-Садда». Отмечается, что он уже успел подписать трехлетнее соглашение с клубом.
Добавим, что Хави после ухода из «Барселоны» перебрался в «Аль-Садд». Он провел за эту команду в качестве игрока 88 матчей, забил 22 гола и отдал 28 голевых передач.
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