Неймар обратился к Хави: Твоя магия останется с нами навсегда

Форвард «ПСЖ» Неймар оставил сообщение в Instagram, посвященное полузащитнику «Аль-Садда» Хави Эрнандесу.
Напомним, бразилец выступал с испанским футболистом в составе «Барселоны».
«Машина… Для меня большая честь быть частью твоей карьеры. Большое спасибо за все, что ты сделал для футбола! Твоя магия останется с нами навсегда! Обнимаю, легенда», – написал форвард.
По информации СМИ, Хави этим летом станет главным тренером «Аль-Садда». Он уже подписал трехлетний контракт.
Добавим, что в составе каталонского клуба полузащитник выступал в период с 1998 по 2015 год.
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