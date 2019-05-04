Неймар обратился к Хави: Твоя магия останется с нами навсегда Ранее стало известно, что нынешний сезон станет последним в карьере 39-летнего игрока.

Форвард «ПСЖ» Неймар оставил сообщение в Instagram, посвященное полузащитнику «Аль-Садда» Хави Эрнандесу.

Напомним, бразилец выступал с испанским футболистом в составе «Барселоны».

«Машина… Для меня большая честь быть частью твоей карьеры. Большое спасибо за все, что ты сделал для футбола! Твоя магия останется с нами навсегда! Обнимаю, легенда», – написал форвард.

По информации СМИ, Хави этим летом станет главным тренером «Аль-Садда». Он уже подписал трехлетний контракт.

Добавим, что в составе каталонского клуба полузащитник выступал в период с 1998 по 2015 год.