«МЮ» начал переговоры по трансферу защитника «Бенфики» - Советский спорт
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04 мая 2019 15:24ФутболГичунцев Артур

«МЮ» начал переговоры по трансферу защитника «Бенфики»

Об этом сообщает Mirror.

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к защитнику «Бенфики» Рубену Диашу.

Согласно источнику, стороны уже приступили к переговорам по трансферу 21-летнего футболиста.

Отмечается, что португальский клуб отпустит своего игрока за 60 млн евро. Именно эта сумма отступных прописана в его соглашении.

В текущем сезоне защитник отыграл во всех турнирах 54 матча, забил 4 гола и отдал 3 голевых передачи.

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