«МЮ» начал переговоры по трансферу защитника «Бенфики»

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к защитнику «Бенфики» Рубену Диашу.
Согласно источнику, стороны уже приступили к переговорам по трансферу 21-летнего футболиста.
Отмечается, что португальский клуб отпустит своего игрока за 60 млн евро. Именно эта сумма отступных прописана в его соглашении.
В текущем сезоне защитник отыграл во всех турнирах 54 матча, забил 4 гола и отдал 3 голевых передачи.
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