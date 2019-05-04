Гол Фернандо принес победу «Спартаку» в гостевом матче против «Урала» Встреча прошла в Екатеринбурге.

Московский «Спартак» одержал победу над «Уралом» в гостевом матче 27-го тура чемпионата России – 1:0.

Автором победного гола стал бразильский полузащитник Лукас Фернандо, который отличился на 82-й минуте.

Таким образом, столичный клуб сократил отставание от московского ЦСКА до одного балла. На данный момент команда Олега Кононова занимает 5-ю позицию, набрав 43 очка. Что касается «Урала», то в активе команды 33 балла и 11-е место.

В следующем туре «Спартак» сыграет против «Уфы». Встреча пройдет 12 мая, а «Урал» проведет поединок против «Оренбурга» двумя днями ранее.

РПЛ

27-й тур

«Урал» – «Спартак» – 0:1

Гол: Фернандо, 82 (0:1).

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков, Димитров (Араторе, 58), Бикфалви, Бумаль Майега, Егорычев (Ильин, 85), Эль Кабир, Погребняк (Панюков, 76).

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Гапонов, Айротон Лукас, Гулиев (Игнатов, 89), Зобнин, Мельгарехо (Глушенков, 66), Ломовицкий (Ташаев, 46), Фернандо, Зе Луиш.