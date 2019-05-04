Юношеская сборная России уступила Исландии на Евро-2019 - Советский спорт
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04 мая 2019 17:51Футбол

Юношеская сборная России уступила Исландии на Евро-2019

Юношеская сборная России проиграла команде Исландии в первом матче на чемпионате Европы среди футболистов до 17 лет.

Встреча прошла на стадионе «Уайтхолл» в Дублине со счетом и завершилась со счетом 3:2 в пользу исландцев. В составе сборной России дублем отличился Илья Голятов (64-я и 79-я минуты). У исландской сборной голами отметились Йоун Гисласон (28) и Андри Гудйонсен (32, пен.), еще один мяч в собственные ворота срезал нападающий российской сборной Андрей Савинов (18).

В следующем матче на турнире Сборная России 7 мая сыграет с командой Португалии, а Исландия в тот же день встретится с Венгрией.

Чемпионата Европы-2019 (U-17)
Групповой этап
1-й тур

Исландия - Россия 3:2 (3:0)

Голы: Савинов, 18 - автогол (1:0). Гисласон, 28 (2:0). Гудьонсен, 32 - с пенальти (3:0). Голятов, 64 (3:1). Голятов, 79 (3:2).

Исландия: Хельгасон, Торкельссон, О. Стефанссон (к), Гисласон, Вальгейрссон, Йоханнессон, Гудьонсен, Йоханнссон (Б.-Х. Стефанссон, 80), Эллертссон (Джурич, 52), Бальдюрссон (Харальдссон, 80), Кьяртанссон.

Россия: Алексеев (к), Денисов, Котин, Конюхов, Воробьев, Губжоков (Муталиев, 70), Шаповалов (Голятов, 62), Савинов (Аванесян, 63), Щетинин (Мельников, 46), Кратков (Шамкин, 46), Мухин.

Предупреждения: нет.

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