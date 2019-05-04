Игорь Ледяхов: Не думаю, что чемпионский состав «Спартака» себя исчерпал - Советский спорт
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04 мая 2019 18:55Футбол

Игорь Ледяхов: Не думаю, что чемпионский состав «Спартака» себя исчерпал

Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Ледяхов прокомментировал игру красно-белых в последний матчах чемпионата России.

- Не знаю, что ждать летом. Клуб объявил об уходе вице-президента и спортивного директора. Непонятно, сохранит ли свой пост главный тренер. Не думаю, что чемпионский состав себя исчерпал. «Спартак» по подбору футболистов находится в тройке чемпионата наряду с «Зенитом» и «Локомотивом». Так сложилось, что чемпионат вышел скомканным. Смена тренера, скандалы не идут на пользу. В клубе должна быть идиллия как в чемпионский сезон, все должны быть единым целым, - приводит слова Ледяхова «РИА Новости».

Напомним, что в матче 27-го тура РПЛ «Спартак» на выезде переиграл «Урал» со счетом 1:0.

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