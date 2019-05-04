Дмитрий Хомуха: Юношеской сборной России не хватило концентрации при стандартах

- Не хватило концентрации при «стандартах» - три мяча были забиты со стандартных положений. В этом только наша вина.
Нервозность в начале матча? Она в том числе связана с тем, что это был первый матч на турнире. Кроме того, футбольное поле было нестандартных размеров - оно было уже. Поэтому плотность игры была выше, ребята не всегда принимали правильные решения.
Ребята смогли переломить ход матча, который складывался для нас очень неудачно в первом тайме. Во втором тайме мы забили два мяча и были близки к тому, чтобы забить третий, - передает слова специалиста ТАСС.
Добавим, что в следующем матче на турнире Сборная России 7 мая сыграет с командой Португалии.
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