Вячеслав Малафеев: Любое чемпионство — это победа, не важно где и при каких обстоятельствах Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал чемпионство команды из Санкт-Петербурга.

- Любое чемпионство — это победа, не важно где и при каких обстоятельствах. Хочется поздравить всех с этим замечательным событием, долгожданным событием. Можно долго обсуждать при каких обстоятельствах и как стали чемпионами. Конечно, хотелось более красиво, как это было в 2007-м году в Раменском. Всем скептикам и всем, кто не верил, будет примером, что при правильной работе можно стать чемпионом всегда. Надо прикладывать максимум усилий, ребята это показали на футбольном поле, – приводит слова Малафеева Sport24.ru.

Напомним, что чемпионом клуб из Санкт-Петербурга стал после поражения «Локомотива» от «Арсенала» (0:2). «Зенит» выиграл чемпионат России в пятый раз, ранее команда завоевывала титул в 2007 и 2010 годах, в сезонах-2011/2012 и 2014/2015.