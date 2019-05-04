«Кардифф Сити» проиграл «Кристал Пэлас» и вылетел из АПЛ Футболисты «Кардифф Сити» проиграли «Кристал Пэлас» в домашнем матче 37-го тура чемпионата Англии со счетом 2:3.

У победителей мячи забили Уилфрид Заа (28-я минута), Миши Батшуайи (39) и Эндрос Таунсенд (70). У хозяев отличился Бобби Рид (90), а еще один мяч в свои ворота срезал игрок лондонцев Мартин Келли (31).

Таким образом, за тур до конца чемпионата «Кардифф Сити», имея в активе 31 очко, отстает от занимающего 17-ю строчку «Брайтона» на четыре очка.

Добавим, что ранее шансов на сохранение места в премьер-лиге лишились «Фулхэм» и «Хаддерсфилд Таун».