«Кардифф Сити» проиграл «Кристал Пэлас» и вылетел из АПЛ - Советский спорт
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04 мая 2019 21:52Футбол

«Кардифф Сити» проиграл «Кристал Пэлас» и вылетел из АПЛ

Футболисты «Кардифф Сити» проиграли «Кристал Пэлас» в домашнем матче 37-го тура чемпионата Англии со счетом 2:3.

У победителей мячи забили Уилфрид Заа (28-я минута), Миши Батшуайи (39) и Эндрос Таунсенд (70). У хозяев отличился Бобби Рид (90), а еще один мяч в свои ворота срезал игрок лондонцев Мартин Келли (31).

Таким образом, за тур до конца чемпионата «Кардифф Сити», имея в активе 31 очко, отстает от занимающего 17-ю строчку «Брайтона» на четыре очка.

Добавим, что ранее шансов на сохранение места в премьер-лиге лишились «Фулхэм» и «Хаддерсфилд Таун».

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