«Зенит» пригласил болельщиков на встречу в аэропорт «Пулково-2»

Как сообщает пресс-служба «Зенита», прилет команды ожидается в 23:00 по московскому времени.
Напомним, что клуб из Санкт-Петербурга досрочно стал чемпионом России после того, как «Локомотив» уступил в матче 27-го тура РПЛ «Арсеналу» (0:2).
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