РФС поздравил «Зенит» с досрочной победой в чемпионате России - Советский спорт
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04 мая 2019 22:46Футбол

РФС поздравил «Зенит» с досрочной победой в чемпионате России

Пресс-служба Российского футбольного союза поздравила «Зенит» с досрочным завоеванием титула чемпионов России сезона-2018/19.

«Российский футбольный союз поздравляет руководителей, тренеров, игроков, всех сотрудников «Зенита» и многочисленных болельщиков команды с завоеванием золотых медалей Чемпионата России сезона 2018/2019! Желаем питерскому клубу дальнейших успехов как на внутренней, так и на международной арене!», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте РФС.

Напомним, что «Зенит» досрочно стал чемпионом России после того, как «Локомотив» уступил в матче 27-го тура РПЛ «Арсеналу» (0:2).

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