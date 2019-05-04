РФС поздравил «Зенит» с досрочной победой в чемпионате России

«Российский футбольный союз поздравляет руководителей, тренеров, игроков, всех сотрудников «Зенита» и многочисленных болельщиков команды с завоеванием золотых медалей Чемпионата России сезона 2018/2019! Желаем питерскому клубу дальнейших успехов как на внутренней, так и на международной арене!», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте РФС.
Напомним, что «Зенит» досрочно стал чемпионом России после того, как «Локомотив» уступил в матче 27-го тура РПЛ «Арсеналу» (0:2).
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