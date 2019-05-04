Михаил Боярский: Честно говоря, я пока не осознал, что «Зенит» стал чемпионом

- Честно говоря, я пока не осознал, что «Зенит» стал чемпионом. Поздравляю команду, тренерский штаб и клуб, — цитирует Боярского «РИА Новости».
Напомним, что «Зенит» досрочно стал чемпионом России после того, как «Локомотив» уступил в матче 27-го тура РПЛ «Арсеналу» (0:2).
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