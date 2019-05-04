Михаил Боярский: Честно говоря, я пока не осознал, что «Зенит» стал чемпионом - Советский спорт
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04 мая 2019 22:49Футбол

Михаил Боярский: Честно говоря, я пока не осознал, что «Зенит» стал чемпионом

Народный артист РСФСР Михаил Боярский заявил, что пока не осознал того факта, что «Зенит» стал чемпионом России.

- Честно говоря, я пока не осознал, что «Зенит» стал чемпионом. Поздравляю команду, тренерский штаб и клуб, — цитирует Боярского «РИА Новости».

Напомним, что «Зенит» досрочно стал чемпионом России после того, как «Локомотив» уступил в матче 27-го тура РПЛ «Арсеналу» (0:2).

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