Михаил Боярский: Честно говоря, я пока не осознал, что «Зенит» стал чемпионом

Панарин забил спорный гол. Но «Коламбус» все равно проиграл «Бостон» и «Колорадо» сравняли счет в своих сериях.

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