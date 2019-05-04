Около пяти тысяч болельщиков «Зенита» встречают футболистов в аэропорту (видео) - Советский спорт
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04 мая 2019 23:10Футбол

Около пяти тысяч болельщиков «Зенита» встречают футболистов в аэропорту (видео)

Около пяти тысяч болельщиков «Зенита» собрались у аэропорта «Пулково-2», чтобы встретить футболистов клуба.

Как сообщает «РИА Новости», в ожидании прилета команды болельщики «Зенита» поют песни и зажигают пиротехнику.

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