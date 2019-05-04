Около пяти тысяч болельщиков «Зенита» встречают футболистов в аэропорту (видео)

Как сообщает «РИА Новости», в ожидании прилета команды болельщики «Зенита» поют песни и зажигают пиротехнику.
Напомним, что команда из Санкт-Петербурга досрочно обеспечила себе первое место по итогам чемпионата России-2018/19.
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