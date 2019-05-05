Георгий Щенников: «Динамо» - неудобный соперник для ЦСКА - Советский спорт
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05 мая 2019 10:28ФутболСпирин Дмитрий

Георгий Щенников: «Динамо» - неудобный соперник для ЦСКА

Защитник ЦСКА Георгий Щенников поделился мнением о матче 27-го тура российской Премьер-Лиги против «Динамо».

Матч ЦСКА — «Динамо» состоится сегодня, 5 мая, на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 16:30 по московскому времени.

«В футболе есть понятие «неудобная команда» — так вот, для нас это «Динамо». Некоторые вещи невозможно логически обосновать. Лучше приведу всем известную истину: любой серии, даже самой неудачной, когда-нибудь приходит конец. И мы постараемся сделать все, чтобы это произошло уже в нынешнем матче», — цитирует Щенникова пресс-служба армейцев.

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