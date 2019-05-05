Рибери объявил об уходе из «Баварии» - Советский спорт
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05 мая 2019 13:27ФутболСпирин Дмитрий

Рибери объявил об уходе из «Баварии»

Франк Рибери покинет «Баварию» по окончании сезона, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

«Когда я приехал в «Баварию», моя мечта сбылась. Прощание будет нелегким, но мы никогда не забудем того, чего достигли вместе. Мы выиграли более 20 титулов», — сказал Рибери.

«Франк и Роббен — выдающиеся футболисты. «Бавария» благодарна обоим за многое и организует великолепные и эмоциональные проводы. Они были важной частью самого успешного десятилетия в истории «Баварии», — отметил председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге.

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