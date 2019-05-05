Михаил Боярский: «Спартаку» надо поменять рацион питания, тогда всё получится

– «Спартак» тем временем продолжает отчаянную борьбу за еврокубковую зону. Вы рады тому, где сейчас находится принципиальный соперник «Зенита»?
– Я полагаю, что «Спартак» будет на том месте, на котором захочет «Зенит». Вот там, где прикажет «Зенит» быть красно-белым, там они и будут. И их болельщики – тоже… Хотя, они, конечно, молодцы, поддерживают своих. Но видать, мясо не то съели что ли? Возможно, надо рацион питания им поменять, тогда все получится, - заявил Михаил Боярский.
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