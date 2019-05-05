«Эйбар» обыграл «Бетис» в 36-м туре примеры - Советский спорт
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05 мая 2019 16:53ФутболСметанникова Дарья

«Эйбар» обыграл «Бетис» в 36-м туре примеры

В чемпионате Испании продолжается 36-й тур.

«Эйбар» на своем поле принимал «Бетис» и победил со счетом 1:0.

Единственный мяч в игре забил защитник хозяев Коте на 45-й минуте.

После 36 туров примеры «Эйбар» занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в активе 46 очков. У «Бетиса» 44 балла и 13-я позиция.

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