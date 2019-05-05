Миодраг Божович: До травм «Крылья Советов» контролировали игру

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович подвел итог матча в Самаре. Напомним, а первом тайме из-за травм поле покинули Сергей Корниленко и Александр Самедов.
«Играли мы в целом хорошо, вовремя забили гол. До травм, которые случились в первом тайме, мы контролировали игру. У нас очень много потерь. Сегодня мы лишились двух опытных игроков, Корниленко и Самедова. Во втором тайме нам пришлось сложно. «Уфа» больше владела мячом, мы допустили одну ошибку в обороне, и нам забили. Сегодня мы были чуть лучше соперника, но это футбол», - цитирует Божовича пресс-служба клуба.
«Крылья Советов» идут на 13-м месте в турнирной таблице (28 очков), «Уфа» (26) занимает 14-е место.
12 мая в 28-м туре «Уфа» сыграет на выезде со «Спартаком», «Крылья» днем ранее в гостях сразятся с «Ахматом».
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