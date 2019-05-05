«Челси» разгромил «Уотфорд» и обогнал «Тоттенхэм» в турнирной таблице АПЛ

«Челси» на своем поле принимал «Уотфорд». Матч закончился крупной победой лондонской команды со счетом 3:0.
В составе победителей отличились Рубен Лофтус-Чик (48-я минута), Давид Луиз (51) и Гонсало Игуаин (75).
Благодаря победе «Челси» поднялся на третье место в турнирной таблице АПЛ, обогнав «Тоттенхэм». В активе лондонцев 71 очко. «Уотфорд» идет на 10-й позиции с 50 баллами.
В заключительном туре АПЛ команда Маурицио Сарри сыграет в гостях с «Лестером», а подопечные Хави Грасии примут «Вест Хэм». Оба матча пройдут 12 мая в 17:00 мск.
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