«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Хаддерсфилд» в гостях - Советский спорт
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05 мая 2019 17:56ФутболСметанникова Дарья

«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Хаддерсфилд» в гостях

В чемпионате Англии продолжается 37-й тур.

«Хаддерсфилд» на своем поле принимал «Манчестер Юнайтед». Матч закончился ничьей со счетом 1:1.

В составе гостей отличился Скотт Мактоминай (8-я минута). У хозяев гол забил Исаак Мбенза (60).

После 37 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 66 очков. «Хаддерсфилд» идет на последней, 20-й позиции, с 15 баллами.

В заключительном туре АПЛ «МЮ» примет «Кардифф», а «Хаддерсфилд» на выезде встретится с «Саутгемптоном». Оба матча пройдут 12 мая в 17:00 мск.

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