«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Хаддерсфилд» в гостях

«Хаддерсфилд» на своем поле принимал «Манчестер Юнайтед». Матч закончился ничьей со счетом 1:1.
В составе гостей отличился Скотт Мактоминай (8-я минута). У хозяев гол забил Исаак Мбенза (60).
После 37 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 66 очков. «Хаддерсфилд» идет на последней, 20-й позиции, с 15 баллами.
В заключительном туре АПЛ «МЮ» примет «Кардифф», а «Хаддерсфилд» на выезде встретится с «Саутгемптоном». Оба матча пройдут 12 мая в 17:00 мск.
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