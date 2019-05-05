«Динамо» упустило победу над ЦСКА в гостевом матче (видео)

ЦСКА на своем поле принимал «Динамо». Матч закончился ничьей 2:2.
В составе хозяев отличились Яка Бийол (28-я минута) и Такума Нисимура (85). У гостей по мячу забили Мигел Кардозу (35) и Кирилл Панченко (43).
После 27 туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 45 очков. «Динамо» с 30 баллами идет на 12-й позиции.
В следующем туре армейцы 12 мая в гостях сыграют с «Зенитом», а «Динамо» 10 мая примет дома «Ростов».
РПЛ
27-й тур
ЦСКА – «Динамо» - 2:2 (1:2)
Голы: 1:0 – 28 Бийол, 1:1 – 35 Мигел Кардозу, 1:2 – 43 Панченко, 2:2 – 85 Нисимура.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин (Ефремов, 84), Родриго Бекао, Щенников (Эрнандес, 64), Ахметов, Обляков, Бистрович (Нисимура, 79), Бийол, Магнуссон, Чалов.
«Динамо»: Шунин, Шуньич, Козлов, Морозов, Евгеньев, Мигел Кардозу, Тетте, Юсупов, Жоаозиньо, Панченко (Марков, 85), Луценко (Соу, 71).
Предупреждения: Мигел Кардозу (32), Магнуссон (65), Родриго Бекао (88), Евгеньев (89).