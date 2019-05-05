«Динамо» упустило победу над ЦСКА в гостевом матче (видео) - Советский спорт
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05 мая 2019 18:26ФутболСметанникова Дарья

«Динамо» упустило победу над ЦСКА в гостевом матче (видео)

В Москве состоялся матч 27-го тура российской премьер-лиги.

ЦСКА на своем поле принимал «Динамо». Матч закончился ничьей 2:2.

В составе хозяев отличились Яка Бийол (28-я минута) и Такума Нисимура (85). У гостей по мячу забили Мигел Кардозу (35) и Кирилл Панченко (43).

После 27 туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 45 очков. «Динамо» с 30 баллами идет на 12-й позиции.

В следующем туре армейцы 12 мая в гостях сыграют с «Зенитом», а «Динамо» 10 мая примет дома «Ростов».

РПЛ
27-й тур

ЦСКА – «Динамо» - 2:2 (1:2)

Голы: 1:0 – 28 Бийол, 1:1 – 35 Мигел Кардозу, 1:2 – 43 Панченко, 2:2 – 85 Нисимура.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин (Ефремов, 84), Родриго Бекао, Щенников (Эрнандес, 64), Ахметов, Обляков, Бистрович (Нисимура, 79), Бийол, Магнуссон, Чалов.

«Динамо»: Шунин, Шуньич, Козлов, Морозов, Евгеньев, Мигел Кардозу, Тетте, Юсупов, Жоаозиньо, Панченко (Марков, 85), Луценко (Соу, 71).

Предупреждения: Мигел Кардозу (32), Магнуссон (65), Родриго Бекао (88), Евгеньев (89).

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