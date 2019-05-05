Дубль Мариано помог «Реалу» обыграть «Вильярреал» - Советский спорт
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05 мая 2019 19:09ФутболСметанникова Дарья

Дубль Мариано помог «Реалу» обыграть «Вильярреал»

В Мадриде состоялся матч 36-го тура чемпионата Испании.

«Реал» на своем поле принимал «Вильярреал» и победил со счетом 3:2.

В составе победителей дубль оформил Мариано (2-я минута, 49), еще один мяч забил Хесус Вальехо (40). У гостей отличились Жерар Морено (11) и Жауме Коста (94).

«Реал» после 36 туров примеры занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 68 очков. «Вильярреал» с 40 баллами идет на 15-й позиции.

В следующем туре команда Зинедина Зидана сыграет в гостях с «Реал Сосьедадом». «Вильярреал» примет «Эйбар». Оба матча пройдут 12 мая.

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