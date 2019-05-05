Дубль Мариано помог «Реалу» обыграть «Вильярреал»

«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ Медведевой Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.

Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир! На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.

Бетербиев – Каладжич. Когда не знаешь, чего ожидать от боя Чемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет защиту титула против американца Радивойе Каладжича. «Советский спорт» о предстоящем поединке.

Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым? Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал.

Эдуард Вартанян: Я навязал американцу свой план боя Российский легковес Эдуард Вартанян рассказал о своей победе над Джошуа Авелесом на турнире АСА 95.

Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себя Вице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.

Поражение от шведов? Не парьтесь! Но вот что делать с игрой в неравных составах? Евротур давно пора сжечь на какой-нибудь свалке. В самом деле, в культурном мире хоккейных экспертов уже давно не осталось ни одного человека, которые созерцают и рвут на себе остатки волос во время просмотра этого искрометного соревнования.

Пять шедевров «Зенита» Семака! Лучшие матчи чемпионов России-2018/19 (видео) Вспоминаем самые яркие игры новоиспеченных чемпионов – в хронологическом порядке. Самый последний стал и самым крутым для команды Сергея Семака.

Александр Шлеменко: Андраде неудобен: работает коряво, непредсказуемый. Эксклюзив накануне боя Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко рассказал о подготовке к поединку с бразильцем Вискарди Андраде, который пройдет сегодня, а также заявил, что Магомед Исмаилов в качестве потенциального соперника его не интересует.

Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планеты Даниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.

За что вызвали в сборную Малкина и Ковальчука? И еще много неудобных вопросов по «Красной машине» Еще не поздно от коего кого из них отказаться, поблагодарив за былые подвиги, ибо время неумолимо.

Тарасенко бьется с Радуловым, «Каролина» громит «Айлендерс» (там 3-0 в серии, и это невероятно!) «Даллас» сравнял счет в серии, а «Каролина» уничтожила «Айлендерс».

ЦСКА и «Динамо» сыграли никчемную ничью. Зато красивую! Столичные клубы выдали отличный поединок с крутыми поворотами сюжета, но в итоге никому не удалось взять три очка.