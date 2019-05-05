«Зальцбург» в шестой раз подряд стал чемпионом Австрии

Пять шедевров «Зенита» Семака! Лучшие матчи чемпионов России-2018/19 (видео) Вспоминаем самые яркие игры новоиспеченных чемпионов – в хронологическом порядке. Самый последний стал и самым крутым для команды Сергея Семака.

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