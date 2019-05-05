«Зальцбург» в шестой раз подряд стал чемпионом Австрии

В матче 29-го тура чемпионата Австрии «Зальцбург» обыграл «Аустрию» со счетом 2:1.
Благодаря победе «Зальцбург» досрочно обеспечил себе победу в чемпионате Австрии. Для команды эта победа стала шестой подряд.
«Зальцбург» после 29 туров занимает первое место, имея в активе 43 очка.
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