«Байер» забил шесть мячей в ворота «Айнтрахта» в 32-м туре бундеслиги

«Байер» на своем поле принимал «Айнтрах». Матч закончился крупной победой хозяев со счетом 6:1.
В составе победителей дубль оформил Лукас Аларио (23-я минута, 34), еще по мячу забили Кай Хавертц (2), Юлиан Брандт (13), Арангуис (28), а один мяч был забил игроком «Айнтрахта» Марком Хинтереггером (36) в свои ворота. У гостей отличился Филип Костич (14).
Отметим, что все голы были забиты в первом тайме.
После 32 туров бундеслиги «Байер» занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 54 очка, столько же и у «Айнтрахта», идущим на четвертой позиции.
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