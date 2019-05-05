«Ростов» на последних минутах вырвал ничью в матче с «Краснодаром» (видео)

«Ростов» на своем поле принимал «Краснодар». Матч закончился вничью – 1:1.
Счет в матче на 25-й минуте открыл нападающий гостей Виктор Классон, реализовавший пенальти. У хозяев на 89-й минуте отличился Элдор Шомуродов.
После 27 туров РПЛ «Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 47 очков. «Ростов» с 37 очками идет на седьмой позиции.
В следующем туре команда Валерия Карпина 10 мая сыграет в гостях с «Динамо», а подопечные Мурада Мусаева днем позже встретятся с «Енисеем».
РПЛ
27-й тур
«Ростов» - «Краснодар» 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – 25, пенальти Классон, 1:1 – 89 Шомуродов.
«Ростов»: Песьяков, Новосельцев, Хаджикадунич, Паршивлюк, Чернов, Норманн, Глебов (Калачев, 68), Гацкан, Ионов (Шомуродов, 67), Попов, Еременко.
«Краснодар»: Сафонов, Спайич, Фьолусон, Петров, Рамирес, Газинский, Классон, Перейра (Ольссон, 83), Вандерсон (Сулейманов, 71), Мартынович, Игнатьев (Ари, 66).
Предупреждения: Новосельцев (24), Глебов (67), Газинский (72), Хаджикадунич (85), Паршивлюк (90).