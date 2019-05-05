«Аякс» выиграл Кубок Голландии, обыграв «Виллем II» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
05 мая 2019 21:02ФутболСметанникова Дарья

«Аякс» выиграл Кубок Голландии, обыграв «Виллем II»

«Аякс» впервые за девять лет стал обладателем Кубка Голландии.

В финале Кубка Голландии «Аякс» разгромил «Виллем II» со счетом 4:0. Амстердамцы впервые выиграли этот трофей с сезона-2009/10.

В составе победителей дубль оформил Клас-Ян Хюнтелар, еще по мячу забили Дэйли Блинд и Расмус Кристенсен.

В текущем сезоне «Аякс» продолжает лидировать в чемпионате Голландии, а также сыграет с «Тоттенхэмом» в полуфинале Лиги чемпионов. Первая игра закончилась победой «Аякса» со счетом 1:0.

02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
04/05 10:40ММА
Будет много крови! Сегодня. В Челябинске. Александр Шлеменко на пути в UFC зарубится с бразильцемВ субботу в Челябинске пройдет турнир по смешанным единоборствам RCC 6, в главном бою которого россиянин Александр Шлеменко проведет бой против бразильца Вискарди Андраде.
29/04 08:15ММА
Эдуард Вартанян: Я навязал американцу свой план бояРоссийский легковес Эдуард  Вартанян рассказал о своей победе над Джошуа Авелесом на турнире АСА 95.
05/05 21:49Хоккей
Капризов разбудил Овечкина и Кузнецова. Эта тройка зажжет в БратиславеЧетыре гола нового ударного звена позволили сборной России победить чехов 4:1. К тому же наши выиграли Евротур.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
04/05 15:03Хоккей
RUS–FIN–1:3. Овечкин забил, но наши все равно опозорились. Наши обозреватели о(б)суждали это тут!Самое задушевное обсуждение второй игры сборной России на Чешских играх - тут.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
05/05 09:00Бокс
Бетербиева бросили ради фехтовальщиковВ ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес.
03/05 21:12Теннис
Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
05/05 12:20Футбол
Россия - Чехия. Ждем первой победы! Гид по миру футбола и хоккея на майские праздникиМы составили расписание ключевых футбольных и хоккейных событий, за которыми вам наверняка будет интересно следить на отдыхе.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
05/05 17:01Футбол
...И тут Семак зажег файер! Как Санкт-Петербург встретил своих чемпионов  Ростральные колонны в огне, «золотой» стадион, отсутствующий Артем Дзюба… Рассказываем о том, как «Зенит» встретили в родном городе.
05/05 13:26ММА
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
05/05 20:02Футбол
Такума Нисимура: Мы расстроены тем, что «Зенит» стал чемпионом»После матча 27-го тура РПЛ ЦСКА – «Динамо» (2:2) своими впечатлениями поделились нападающий армейцев Такума Нисимура, а также форвард «Динамо» Кирилл Панченко, полузащитник бело-голубых Артур Юсупов и вратарь гостей Антон Шунин.
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
05/05 16:00Хоккей
Сегодня — чехи, а дальше — чемпионат мира. Страшно? Нам — да!Сегодня сборная России проведет заключительный матч Евротура. После двух поражений подряд от шведов (4:6) и финнов (1:3) команда Ильи Воробьева сыграет против сборной Чехии.
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
05/05 16:17Футбол
Чехия - Россия. Ждем первой победы? ОнлайнСледи за матчем вместе с «Советским спортом».
04/05 08:20Хоккей
«Каролина», что ты творишь! Она всухую уничтожила «Айлендерс». И Свечников забил!А «Даллас» в шаге от выхода в следующий раунд.
05/05 15:00Футбол
20 миллионов евро «Зениту» - это хорошо. Но за что еще и кубок на вечное хранение?Трофей за победу в чемпионате России-2018/19 будет вручен питерскому клубу после матча 28-го тура РПЛ с ЦСКА.
05/05 16:00Футбол
Как Зидан! Семак стал первым в России чемпионом-игроком и тренером (А в Европе таких примеров тьма!)Сергею Семаку не привыкать открывать двери в историю. Он единственный побеждал с тремя клубами. А теперь – первый «двухуровневый» чемпион.
02/05 09:47Хоккей
Дацюку скоро стукнет 41 год, и он попрощался со СКА. Где продолжит карьеру «Волшебник»?Межсезонье в хоккее – вещь своеобразная. Клубный сезон в Европе подошел к концу и остается лишь не спать ночами или под крепкий утренний кофе буровить обзоры матчей НХЛ. И, конечно же, следить за переходами игроков и тренеров.
25/04 20:45Теннис
Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.
04/05 20:22ММА
Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит.
28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
04/05 20:41Хоккей
За что вызвали в сборную Малкина и Ковальчука? И еще много неудобных вопросов по «Красной машине»Еще не поздно от коего кого из них отказаться, поблагодарив за былые подвиги, ибо время неумолимо.
03/05 11:00ММА
Александр Шлеменко: Андраде неудобен: работает коряво, непредсказуемый. Эксклюзив накануне бояБывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко рассказал о подготовке к поединку с бразильцем Вискарди Андраде, который пройдет сегодня, а также заявил, что Магомед Исмаилов в качестве потенциального соперника его не интересует.
Новости
21:53 Футбол «Спортинг» забил восемь мячей в ворота «Белененсеша»
21:49 Футбол Валерий Карпин: Еременко превосходит 90% игроков РПЛ
21:38 Футбол Тимофей Калачев: Ничья с «Краснодаром» хороший результат по сегодняшней игре
21:30 Хоккей Дубль Кузнецова принес России победу над Чехией в заключительном матче Евтотура
21:23 Футбол «Атлетик» в гостях уступил «Вальядолиду»
21:19 Теннис Звонарева проиграла Коллинс на старте турнира в Мадриде
21:14 Футбол «Челси» гарантировал себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон
21:06 Футбол «Дженоа» сыграл вничью с «Ромой»
21:02 Футбол «Аякс» выиграл Кубок Голландии, обыграв «Виллем II»
20:57 Футбол «Ростов» на последних минутах вырвал ничью в матче с «Краснодаром» (видео)
20:50 Футбол «Байер» забил шесть мячей в ворота «Айнтрахта» в 32-м туре бундеслиги
20:44 Футбол «Зальцбург» в шестой раз подряд стал чемпионом Австрии
20:36 Футбол Алексей Миллер: Работа Семака – это пособие того, как сделать команду чемпионами за 340 дней
20:31 Футбол «Арсенал» и «Брайтон» разошлись миром
20:25 Футбол «Челси» сообщил об уходе из клуба Кильяна Азара
20:11 Теннис Циципас стал победителем турнира в Эшториле
20:02 Футбол «Монако» проиграл «Сент-Этьену». Головин провел на поле весь матч
19:52 Баскетбол УНИКС победил «Калев» во втором матче ¼ финала плей-офф
19:48 Футбол Уле-Гуннар Сульшер: «Манчестер Юнайтед» не заслужил места в четверке
19:40 Художественная гимнастика Солдатова – победительница этапа Мирового вызова
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика