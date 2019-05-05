«Аякс» выиграл Кубок Голландии, обыграв «Виллем II»

В финале Кубка Голландии «Аякс» разгромил «Виллем II» со счетом 4:0. Амстердамцы впервые выиграли этот трофей с сезона-2009/10.
В составе победителей дубль оформил Клас-Ян Хюнтелар, еще по мячу забили Дэйли Блинд и Расмус Кристенсен.
В текущем сезоне «Аякс» продолжает лидировать в чемпионате Голландии, а также сыграет с «Тоттенхэмом» в полуфинале Лиги чемпионов. Первая игра закончилась победой «Аякса» со счетом 1:0.
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