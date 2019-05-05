«Дженоа» сыграл вничью с «Ромой» - Советский спорт
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05 мая 2019 21:06ФутболСметанникова Дарья

«Дженоа» сыграл вничью с «Ромой»

В чемпионате Италии продолжается 35-й тур.

«Дженоа» в рамках 35-го тура принимал «Рому». Матч закончился вничью со счетом 1:1.

В составе гостей отличился Стефан Эль-Шаарави (82). У хозяев счет сравнял Кристиан Ромеро (91).

Отметим, что на 96-й минуту «Дженоа» не реализовал пенальти.

После 35 туров серии А «Рома» занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 59 очков. «Дженоа» с 36 очками идет на 16-й позиции.

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