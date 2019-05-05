«Челси» гарантировал себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон

«Челси» сегодня разгромил «Уотфорд» (3:0), а «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» сыграли вничью с «Хаддерсфилдом» и «Брайтоном» соответственно.
Таким образом «Челси» не опустится ниже четвертого места в АПЛ. У команды Маурицио Сарри в активе 71 очко. «Тоттенхэм» с 70 очками идет на четвертое позиции.
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