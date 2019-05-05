«Атлетик» в гостях уступил «Вальядолиду» - Советский спорт
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05 мая 2019 21:23ФутболСметанникова Дарья

«Атлетик» в гостях уступил «Вальядолиду»

В чемпионате Испании проходит 36-й тур.

«Вальядолид» на своем поле принимал «Атлетик» и победил со счетом 1:0. Единственный мяч на 21-й минуте забил Вальдо Рубио.

«Атлетик» после 36 туров занимает седьмое место в турнирной таблице испанской примеры, имея в активе 50 очков. «Вальядолид» с 38 очками идет на 17-й позиции.

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