СМИ: Полузащитник «Лехии» станет игроком «Ахмата»

ЦСКА и «Динамо» сыграли никчемную ничью. Зато красивую! Столичные клубы выдали отличный поединок с крутыми поворотами сюжета, но в итоге никому не удалось взять три очка.

Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.

Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса» Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.

«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.

Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа? Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?

Два лучших средневеса проведут бой. Речь не про Головкина В ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе состоится объединительный бой между чемпионом мира по версиям WBA и WBC мексиканцем Саулем Альваресом и обладателем пояса IBF американцем Дэниэлом Джейкобсом.

Как Зидан! Семак стал первым в России чемпионом-игроком и тренером (А в Европе таких примеров тьма!) Сергею Семаку не привыкать открывать двери в историю. Он единственный побеждал с тремя клубами. А теперь – первый «двухуровневый» чемпион.

Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спорта Ирен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде.

«Каролина», что ты творишь! Она всухую уничтожила «Айлендерс». И Свечников забил! А «Даллас» в шаге от выхода в следующий раунд.

Будет много крови! Сегодня. В Челябинске. Александр Шлеменко на пути в UFC зарубится с бразильцем В субботу в Челябинске пройдет турнир по смешанным единоборствам RCC 6, в главном бою которого россиянин Александр Шлеменко проведет бой против бразильца Вискарди Андраде.

Россия - Чехия. Ждем первой победы! Гид по миру футбола и хоккея на майские праздники Мы составили расписание ключевых футбольных и хоккейных событий, за которыми вам наверняка будет интересно следить на отдыхе.

Француз Фийон-Майе наступил на пятки Логинову Борьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.

Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнира Мария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?