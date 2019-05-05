СМИ: Полузащитник «Лехии» станет игроком «Ахмата»

Как сообщает Przegląd Sportowy, «Ахмат» и «Лехия» согласовали условия перехода Конрада Михалака. 21-летний поляк перейдет в грозненский клуб в летнее трансферное окно.
О подробностях сделки не сообщается.
В нынешнем сезоне Михалак провел за «Лехию» 25 матчей, в которых забил один мяч.
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