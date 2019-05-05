«Црвена Звезда» стала 29-кратным чемпионом Сербии

«Црвена Звезда» в рамках 35-го тура чемпионата Сербии обыграла дома «Младость» со счетом 1:0. Команда из Белграда досрочно обеспечила себе победу в чемпионате.
За два тура до конца «Црвена Звезда» набрала 54 очка в таблице чемпионского плей-офф и стала недосягаемой для ближайшего преследователя «Раднички», у которого в активе 46 очков.
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