«Наполи» вырвал победу у «Кальяри»

«Наполи» на своем поле принимал «Кальяри» и победил – 2:1
Единственный мяч у гостей на 63-й минуте забил Леонардо Паволетти. Счет сравнял Дрис Мертенс на 85-й минуте.
В добавленное время хозяева реализовали пенальти усилиями Лорнецо Инсинье и вырвали победу. У гостей был удален Артур Ионита.
«Наполи» продолжает занимать второе место в турнирной таблице серии А, имея в активе 73 очка. «Кальяри» идет на 12-й позиции с 40 очками.
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