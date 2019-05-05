«Наполи» вырвал победу у «Кальяри» - Советский спорт
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05 мая 2019 23:30ФутболСметанникова Дарья

«Наполи» вырвал победу у «Кальяри»

В чемпионате Италии проходит 35-й тур.

«Наполи» на своем поле принимал «Кальяри» и победил – 2:1

Единственный мяч у гостей на 63-й минуте забил Леонардо Паволетти. Счет сравнял Дрис Мертенс на 85-й минуте.

В добавленное время хозяева реализовали пенальти усилиями Лорнецо Инсинье и вырвали победу. У гостей был удален Артур Ионита.

«Наполи» продолжает занимать второе место в турнирной таблице серии А, имея в активе 73 очка. «Кальяри» идет на 12-й позиции с 40 очками.

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