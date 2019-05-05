«Валенсия» в гостях разгромила «Уэску» - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
05 мая 2019 23:36ФутболСметанникова Дарья

«Валенсия» в гостях разгромила «Уэску»

В чемпионате Испании состоялся матч 36-го тура.

«Уэска» на своем поле принимала «Валенсию». Матч закончился крупной победой гостей со счетом 6:2.

В составе победителей дубли оформил Родриго (16-я минута, 51) и Санти Мина (20, 32), еще по мячу забили Даниэль Васс (2), а также Хавьер Эчеита (40), забивший в свои ворота.

У гостей отличились Гонсало Мелего (66) и Алекс Галлар (92), реализовавший пенальти.

«Валенсия» занимает пятое место в турнирной таблице примеры, имея в активе 55 очков. «Уэска» замыкает таблицу с 30 баллами и вылетела в Сегунду.

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