«Валенсия» в гостях разгромила «Уэску»

«Уэска» на своем поле принимала «Валенсию». Матч закончился крупной победой гостей со счетом 6:2.
В составе победителей дубли оформил Родриго (16-я минута, 51) и Санти Мина (20, 32), еще по мячу забили Даниэль Васс (2), а также Хавьер Эчеита (40), забивший в свои ворота.
У гостей отличились Гонсало Мелего (66) и Алекс Галлар (92), реализовавший пенальти.
«Валенсия» занимает пятое место в турнирной таблице примеры, имея в активе 55 очков. «Уэска» замыкает таблицу с 30 баллами и вылетела в Сегунду.
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