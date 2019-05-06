Месси хочет видеть в «Барселоне» вратаря, центрального защитника и нападающего - Советский спорт
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06 мая 2019 08:38ФутболСметанникова Дарья

Месси хочет видеть в «Барселоне» вратаря, центрального защитника и нападающего

Лидер каталонского клуба назвал трех игроков, которые смогут усилить команду в летнее трансферное окно.

Лионель Месси хотел бы видеть в «Барселоне» трех футболистов: вратаря, центрального защитника и нападающего.

По информации Don Balon, аргентинец рассчитывает заполучить на позиции вратаря голкипера «Аякса» Андре Онана, который уже находился в системе каталонского клуба.

Приоритетным вариантом среди центральных защитников является Маттиас де Лигт из того же «Аякса». На позицию нападающего Месси хотел бы видеть Лука Йовича из «Айнтрахта» или Ирвинга Лосано из ПСВ.

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