СМИ: Зидан сомневается в будущем Модрича в «Реале» Хорватский полузащитник выступает в мадридском клубе с 2012 года.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не рассчитывает на полузащитника Лука Модрича. По информации AS, французский специалист не уверен, что хорват способен и дальше приносить команде пользу.

Отмечается, что 33-летний Модрич сам не хочет покидать «Реал». Руководство «сливочных» готово будет с ним расстаться, ели он получит достойное предложение от другого клуба.

В нынешнем сезоне Модрич принял участие в 44 матчах «Реала», забив четыре мяча и сделав восемь голевых передач.