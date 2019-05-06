СМИ: Зидан сомневается в будущем Модрича в «Реале» - Советский спорт
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06 мая 2019 09:34ФутболСметанникова Дарья

СМИ: Зидан сомневается в будущем Модрича в «Реале»

Хорватский полузащитник выступает в мадридском клубе с 2012 года.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не рассчитывает на полузащитника Лука Модрича. По информации AS, французский специалист не уверен, что хорват способен и дальше приносить команде пользу.

Отмечается, что 33-летний Модрич сам не хочет покидать «Реал». Руководство «сливочных» готово будет с ним расстаться, ели он получит достойное предложение от другого клуба.

В нынешнем сезоне Модрич принял участие в 44 матчах «Реала», забив четыре мяча и сделав восемь голевых передач.

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