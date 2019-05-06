Фанаты и игроки «Реала» устроили акцию в честь Касильяса 37-летний вратарь пережил сердечный приступ на тренировке «Порту».

Футболисты и болельщики «Реала» устроили акцию в честь вратаря Икера Касильяса, который перенес инфаркт. Об этом сообщает «Газета.Ru».

В матче 36-го тура чемпионата Испании игроки «Реала» вышли в футболках с надписью: «Икер, мы с тобой». Болельщики «сливочных» растянули баннер: «Мадрид с тобой. Сил Икеру — нашему вечному капитану».

Напомним, что Касильяс является воспитанником «Реала». Голкипер на протяжении 17 лет выступал за мадридский клуб.

Касильяс выступает за «Порту» с 2015 года. В его составе он стал чемпионом Португалии в 2015 году. В нынешнем сезоне на счету голкипера 41 сыгранный матч.