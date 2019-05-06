Сергей Фурсенко: «Зенит» под руководством Семака достойно пройдет испытание Лигой чемпионов - Советский спорт
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06 мая 2019 10:56ФутболСметанникова Дарья

Сергей Фурсенко: «Зенит» под руководством Семака достойно пройдет испытание Лигой чемпионов

За три тура до конца чемпионата России «Зенит» обеспечил себе победу в турнире.

Бывший президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал победу команды в чемпионате России.

«Я хочу поздравить болельщиков, всех тех людей, которые болеют за «Зенит». Это действительно счастье, когда команда становится чемпионом. Нам предстоит играть в Лиге чемпионов, это испытание настоящее, которое, я уверен, наша команда под управлением Сергея Богдановича пройдёт очень достойно. Я поздравляю с той победой, которая у нас произошла, но и желаю нашим болельщикам получить огромное удовольствие от Лиги чемпионов, в которой мы будем играть. Мне все доставили огромное удовольствие, вся команда. Все были друг за друга, все бились. Команда, мне кажется, сейчас стабилизировала состав и может выполнить очень серьезные задачи, которые перед ней ставит новый президент», — приводит слова Фурсенко «Спорт уик-энд».

Напомним, что чемпионом команда из Санкт-Петербурга стала после поражения «Локомотива» от «Арсенала» (0:2).

«Зенит» выиграл чемпионат России в пятый раз, ранее команда завоевывала титул в 2007 и 2010 годах, в сезонах-2011/2012 и 2014/2015.

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