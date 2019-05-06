«Зенит», «Локомотив» и другие клубы РПЛ соболезнуют в связи с трагедией в Шереметьево - Советский спорт
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06 мая 2019 11:59ФутболСметанникова Дарья

«Зенит», «Локомотив» и другие клубы РПЛ соболезнуют в связи с трагедией в Шереметьево

В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек.

Клубы российской премьер-лиги, а также Российский футбольный союз выразили соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево.

В воскресенье в аэропорту Шереметьево вскоре после взлета совершил экстренную посадку самолет, следовавший рейсом Москва — Мурманск. В результате возникшего на борту пожара погиб 41 пассажир, часть пассажиров рейса госпитализированы.

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