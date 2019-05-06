Никита Симонян: Семак прошел лицензию блестяще

Первый вице-президент РФС Никита Симонян поздравил «Зенит» с досрочной победой в чемпионате России.
«Я поздравляю всех зенитовцев, особенно Сергея Семака. Так как он показал, что он не только выдающийся игрок, но и тренер. Он прошел лицензию блестяще. Я болею за него, за Диму Хохлова. Они подопечные, которым желаешь удачи. Одно из главных качеств - создание отличного климата в команде, и он это сделал», - цитирует Симоняна «Р-Спорт».
Напомним, что 43-летний специалист впервые в своей тренерской карьере стал чемпионом России. Как футболист Семак выиграл пять чемпионатов страны - по два раза с «Рубином» (2008, 2009) и «Зенитом» (2010, сезон-2011/12) и один раз с ЦСКА (2003).
«Зенит» выиграл чемпионат России в пятый раз, ранее команда завоевывала титул в 2007 и 2010 годах, а также в сезонах-2011/2012 и 2014/2015.
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